Mit den Ferien in Wien beginnt auch die Stausaison

Die Ferien haben in Wien begonnen und mit ihnen auch die Stau-Saison. Seit Jahrzehnten kann man die Uhr danach stellen. Österreich als Transitland leidet dabei unter den AUtokolonnen.

Der Urlaub begann in den 80er Jahren bereits im Liegestuhl am Rande der Autobahn. Wenn nichts mehr ging, machten es sich die Familien eben am schmalen Grünstreifen gemütlich.