In der Ottarkinger Straße eröffnet eine neue HOFER-Filiale.

In der Ottarkinger Straße eröffnet eine neue HOFER-Filiale. ©HOFER

In der Ottarkinger Straße eröffnet eine neue HOFER-Filiale. ©HOFER

Mit Angeboten: Hofer-Filiale eröffnet in der Ottakringer Straße in Wien

Am Donnerstag eröffnet in der Ottakringer Straße eine neue HOFER-Filiale mit besonderen Eröffnungsangeboten. Die Filiale ist dabei direkt an der Straßenbahnhaltestelle Yppengasse gelegen.

Am 12. Dezember feiert HOFER in der Ottakringer Straße 38 große Eröffnung. Für die Kunden sind künftig insgesamt 15 Mitarbeiter auf der rund 722 m² großen Verkaufsfläche im Einsatz. Durch die Lage direkt an der Straßenbahnhaltestelle Yppengasse ist die neue Filiale einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Im Innenbereich punktet der neue Standort mit mehreren Highlights. So gibt es etwa eine spezielle Kälte-Wärme-Verbundanlage, wodurch das Gebäude mit der Abwärme der Kühlung und der Backöfen beheizt wird.

HOFER-Eröffnungsangebote in Ottakring

Zur feierlichen Eröffnung der neuen HOFER Filiale in der Ottakringer Straße profitieren alle Kunden von speziellen Eröffnungsangeboten, wie beispielsweise:

Multimedia-PC-System MEDION AKOYA P32010 (MD34140) statt 499 Euro um nur 349 Euro

PHILIPS Staubsauger statt 69,99 Euro um nur 39,99 Euro

KÄRCHER Mehrzwecksauger WD 2 Premium statt 69,99 Euro um nur 39,99 Euro