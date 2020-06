Als Polizisten einen Streit in einer Wiener U-Bahn-Station schlichten wollten, wurden sie selbst zum Opfer von Attacken

Mit "Abstechen" bedroht: Aggressiver Mann attackiert Polizisten in U3-Station

Am Montagabend kam es in der U3-Station Enkplatz in Wien-Simmering zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 21-jähriger Mann eine junge Frau bei einem Streit mit Schlägen attackiert hatte.

Am Montag kam es aufgrund eine Körperverletzung zu einer Intervention der Polizei Simmering. In der U-Bahn-Station Enkplatz dürfte ein 21-Jähriger kurz nach 19:30 Uhr einer 21-jährigen Frau aufgelauert haben. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, im Zuge derer der Mann der Frau zweimal ins Gesicht schlug.

21-Jähriger mit Messer wurde gegen Polizisten aggressiv



Zeugen verständigten die Polizei, die bei ihrem Eintreffen von dem Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht wurde. Laut Angaben des Opfers hatte der Mann, bei dem es sich um den Ex-Freund der 21-Jährigen handelte, bereits im Vorfeld gedroht, ein Messer gegen sie und im Fall der Fälle auch gegen die Polizei einsetzen zu wollen.

Die einschreitenden Beamten konnten den 21-Jährigen davon überzeugen, das Messer wegzuwerfen. Im Zuge der weiteren Amtshandlung attackierte der aggressive Mann jedoch die Beamten. Ein Polizist wurde bei dem Angriff verletzt.

LPD Wien

Polizisten mit "Abstechen" bedroht