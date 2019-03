Mit 137km/h auf der A23 unterwegs: Mann hatte es "eilig"

Am Donnerstag hatte es ein Auto-Lenker besonders eilig. Im Bereich der 80-km/h-Beschränkung war er mit bis zu 137 km/h auf der A23 in Fahrtrichtung Süden unterwegs.

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend mit 137 km/h durch eine 80er-Zone auf der Südosttangente (A23) in Wien gerast. Eine Zivilstreife bemerkte den Lenker, er wurde am Landstraßer Gürtel in Landstraße gestoppt. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Als Grund für die Raserei gab er an, dass es seinem Kind nicht gut gehe und er es deshalb eilig gehabt habe.