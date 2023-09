Misstrauensantrag gegen Regierung fand keinen Anklang

Die Regierung hat am Mittwoch einen Misstrauensantrag der SPÖ im Nationalrat locker überstanden.

SPÖ-Misstrauensantrag gegen Regierung nur von FPÖ unterstützt

Kanzler Nehammer verwies auf Anti-Teuerungs-Maßnahmen

Nehammer antwortete der SPÖ, dass man drei große Pakete geschnürt habe, um die Menschen durch die Krise zu bringen. Das Ergebnis sei, dass es so viele Beschäftigte wie noch nie gebe. Zudem sei die Tendenz bei der Inflation fallend, was so gut wie alle SP-Redner mit Verweis auf die im August gestiegene Teuerung zurückwiesen. Betont wurde von Nehammer ebenso wie vom Grünen Budgetsprecher Jakob Schwarz, dass man sehr wohl in die Preise eingegriffen habe - nämlich mit Strompreisdeckel und Übergewinnsteuer.