"Unterlassene Hilfeleistung": Babler will gesamte Regierung entlassen

Die SPÖ hält der Regierung bei der Bekämpfung der Inflation ein Versagen in allen Bereichen vor und spricht von "unterlassener Hilfeleistung". Für die kommende Nationalratssitzung wurde nun ein Misstrauensantrag angekündigt.

Die SPÖ wird der gesamten Regierung bei der kommenden Nationalratssitzung das Misstrauen aussprechen. Das kündigte die Klubspitze um den Parteivorsitzenden Andreas Babler und den geschäftsführenden Fraktionschef Philip Kucher in einer schriftlichen Stellungnahme an.

SPÖ stellt Misstrauensantrag gegen gesamte Regierung

Regierung versage bei Teuerung in allen Bereichen

Der Regierung hält man Versagen in allen Bereichen vor. Kucher schreibt vom "Schlechtesten aus allen Welten". Die Inflation steige, die Wirtschaft schrumpfe und die Konzerne schrieben Rekordgewinne, während sich immer mehr Menschen in Österreich das Leben nicht mehr leisten könnten.

Babler prangert an, dass die Regierung sich geweigert habe in die Märkte einzugreifen: "Wir sehen in anderen Ländern, wie Mieten wirklich gedeckelt werden, Zinsen reguliert werden und die Lebensmittelpreise sinken." Die SPÖ wird dies am Mittwoch auch in einer "Aktuellen Europastunde" thematisieren. Die soziale Krise sei jetzt schon da, nun kämen auch noch eine schrumpfende Wirtschaft und höhere Arbeitslosenzahlen hinzu: "Es ist Gefahr in Verzug, wenn wir die Regierung weiterarbeiten lassen", findet Babler.