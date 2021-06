Missgeschick mit Aceton löste Feuerwehr-Großeinsatz an Wiener BOKU aus

Beim Umfüllen von Aceton kam es am Donnerstag an der Universität für Bodenkultur in Wien-Döbling zu einem Missgeschick, die Feuerwehr rückte zur Sicherheit an.

Ein Missgeschick beim Umfüllen von Aceton in einem Labor hat Donnerstagmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr bei der Universität für Bodenkultur in der Muthgasse in Wien-Döbling geführt. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, berichtete die Feuerwehr auf Nachfrage nach einem Online-Bericht der "Krone".

Aceton ausgelaufen: Feuerwehreinsatz an der Boku

Wie Boku-Rektor Hubert Hasenauer schilderte, sei der fragliche Raum durch das gute Belüftungssystem rasch von den Dämpfen des ausgelaufenen Lösungsmittels befreit worden. Doch offenbar hatte eine der wenigen im Gebäude aufhältigen Personen den Geruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Diese rückte sicherheitshalber mit einem Großaufgebot an, so Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Doch man konnte keine gefährlichen Stoffe in der Luft messen und bald wieder abziehen. Laut der Wiener Berufsrettung gab es keine Verletzten.