Missbrauch verjährt nicht

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Stadt Wien hat das Unsägliche aufarbeiten lassen, das ehemaligen Heimkindern widerfahren ist. Die Täter kommen jedoch ungeschoren davon. Das ist unerträglich.

Die Geschichte des Franz G. ist bezeichnend für das Schicksal vieler, die bis in die 1990er Jahre hinein in Heimen der Stadt Wien aufgewachsen sind: Auf dem Wilhelminenberg wurde er von Erziehern geschlagen und mit Drahtbürsten gequält. Die sichtbaren Verletzungen wurden nicht verarztet. Bis heute leidet er unter den Spätfolgen dieser Misshandlungen. Alles?

Nein, es geht weiter: Erbrochenes musste er aufessen. In seiner Verzweiflung flüchtete er. Gebracht hat ihm das jedoch nichts. Im Gegenteil, Franz wurde aufgegriffen und in das Heim der Stadt im niederösterreichischen Eggenburg gebracht. Auch hier wurde er geschlagen und nach einem weiteren, gescheiterten Fluchtversuch allein in einem Keller eingesperrt.