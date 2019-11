Missbrauch in Wiener Kinderheimen: 2.384 Betroffene erhielten Unterstützung

Neun Jahre lang wurden Missbrauchsfälle in Wiener Kinderheimen und Pflegefamilien aufgearbeitet. Nun liegt der Abschlussbericht vor.

Neun Jahre lang ist im Auftrag der Stadt Wien aufgearbeitet worden, was Kindern in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt über Jahrzehnte angetan wurde. 2.384 Betroffene erhielten finanzielle Hilfeleistungen. Insgesamt wurden mehr als 52 Millionen Euro aufgewendet, geht aus dem Abschlussbericht des Vereins für Verbrechensopferhilfe Weisser Ring hervor, der jetzt vorliegt.

Missbrauch in Wien: Neunjährige Aufarbeitung

Die Stadt Wien stellte sich in den Jahren 2010 bis 2019 der Aufgabe, das Unrecht, das Kindern in Heimen oder bei Pflegeeltern zugefügt wurde, aufzuarbeiten. "Die Opfer haben Unfassbares erlebt, es ist unsere Pflicht als Stadt, unsere Verantwortung wahrzunehmen, geschehenes Unrecht ohne Relativierung anzuerkennen und uns dafür aufrichtig und zutiefst zu entschuldigen", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung am Mittwoch. "Es handelt sich hier um ein Kapitel in der Geschichte unserer Stadt, das nie hätte geschrieben werden dürfen", ergänzte der für Jugendagenden zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).