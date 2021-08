Miss Vienna 2019 ist die neue Miss Europe 2021

Beatrice Körmer, ehemalige Miss Vienna, ist die neue Miss Europe 2021. Die 25-Jährige konnte sich am Samstag gegen Konkurrentinnen aus 14 Ländern durchsetzen.

Die Miss Europe 2021 kommt aus Seyring, einem Ortsteil von Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg). Die 25-jährige Beatrice Körmer setzte sich am Samstagabend bei der Wahl im Eventhotel Pyramide in Vösendorf gegen 19 Konkurrentinnen aus 14 Ländern durch. Auch die weiteren österreichischen Teilnehmerinnen Sarah Marie Fischereder und Nikoletta Popadiyna erreichten Top-Platzierungen.

Körner: Ein Traum in Erfüllung gegangen

"Es ist ein Klischee, aber für mich ist mit der Teilnahme an der Miss Europe ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Erinnerungen an die Tage der Vorbereitung und den Abend selbst sowie die gewonnenen Erfahrungen werden mich mein ganzes Leben lang begleiten", strahlte die Siegerin. Sie freue sich auf die kommenden zwölf Monate und werde die Krone "mit Stolz für Europa, für Österreich und für alle jungen Frauen" tragen: "Ich möchte ihnen ein Vorbild sein und ihnen sagen, dass es sich lohnt auf die besten Dinge im Leben zu warten, für sie zu kämpfen, an sie zu glauben und nicht von ihnen abzulassen."