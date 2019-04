"Mir kehren zamm!": Taucher reinigen die Neue Donau in Wien

Nicht nur in der Stadt Wien wird brav geputzt, auch unter Wasser werden am Samstag 100 Taucher für Ordnung sorgen, damit die Tauchsaison 2019 eröffnet werden kann.

Am Donnerstag startete unter dem Motto “Mir kehren zamm!” die Frühjahrsputzaktion der Stadt Wien. Bis zum 9. Mai laufen in allen Bezirken zahlreiche Putzaktionen von Freiwilligen. Am Samstag startet eine solche Putzaktion auch in der Neuen Donau. Rund 100 Taucherinnen und Taucher räumen unter Wasser auf und eröffnen damit die Tauchsaison 2019.