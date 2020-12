Ministerium richtet Register für Intensivpatienten ein

Das Gesundheitsministerium richtet ein Register ein, mit dem COVID-19-Patienten auf Intensiveinrichtungen erfasst werden.

Der Schritt diene der Qualitätssicherung, hieß es in der am Mittwoch in Begutachtung geschickten Verordnung. Geführt werden soll das Register in landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten.