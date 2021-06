Minimale und nicht-invasive Eingriffe: AYA Aesthetics im "The Icon Vienna" eröffnet

Ende Mai hat das AYA Aesthetics im "The Icon Vienna" eröffnet. Dort werden minimal bzw. nicht invasive ästhetische Behandlungen angeboten. VIENNA.at bekam eine Führung durch die neue Location inklusive einer Probebehandlung.

Während es früher noch als Tabu-Thema galt, setzen nun immer mehr Frauen, aber auch Männer auf ästhetische Behandlungsmethoden. In Österreich legen sich rund 50.000 Personen jährlich unters Messer - die Tendenz ist sogar steigend. Vermehrt wird dabei jedoch nicht mehr auf chirurgische, sondern auf minimal- und nicht-invasive Eingriffe gesetzt.

AYA Aesthetics in Wien setzt auf minimal- und nicht-invasive Eingriffe

Auch im neu eröffneten AYA Aesthetics im "The Icon Vienna" am Wiener Hauptbahnhof setzt man auf diese Behandlungen. Beliebt sind die minimalen Eingriffe jedoch nicht nur aufgrund des technologischen Fortschritts, sondern auch wegen der kurzen Behandlungs- und anschließenden Ausfallsdauer. In sechs Räumen werden im 15. Stockwerk bei guter Aussicht die unterschiedlichsten Optionen angeboten.