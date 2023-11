"Mini"-Stephansdom kann bald im Wien Museum bestaunt werden

Das Miniaturmodell des Stephansdoms, das von Karl Schropp geschaffen wurde, wird Teil der kommenden Dauerausstellung im neu errichteten Wien Museum sein.

Das fünfeinhalb Meter hohe Modell von St. Stephan, geschaffen von Karl Schropp zwischen 1860 und 1869, hat seinen neuen Standort im neu errichteten Wien Museum gefunden. Dieses beeindruckende Kunstwerk wird als Teil der kommenden Dauerausstellung in der zentralen Halle des Museums neben anderen großen Exponaten wie dem Praterwal oder der Galakutsche des Bürgermeisters präsentiert.

Die aufwändigen Montagearbeiten zur Wiederzusammenführung des zuvor in 70 Teile zerlegten Miniaturmodells des Stephansdoms wurden erfolgreich am Montag abgeschlossen.

Neues Wien Museum beherbergt nun den Stephansdom

Die Geschichte dieses Modells ist eng mit dem Wien Museum verknüpft. Im Jahr 1904 wurde es Teil der städtischen Sammlungen und war im Rathaus, dem ursprünglichen Standort des Museums, ausgestellt. Mit der Verlegung der Ausstellungsräume in den Oswald-Haerdtl-Bau am Karlsplatz Ende der 1950er Jahre wurde die beeindruckende Nachbildung vorübergehend in ein Lager gebracht und verbrachte mehrere Jahrzehnte im Dachgeschoss des Stephansdoms selbst. Nach einer umfangreichen Restaurierung von zwei Jahren wird es nun ab dem 6. Dezember im erweiterten Wien Museum wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.