Mini-Museum in der Wiener Votivkirche öffnet

Ein 170 Quadratmeter kleines Museum, das im erhöhten Oratorium der Wiener Votivkirche untergebracht ist, zeichnet anhand ausgewählter Objekte die Geschichte des neugotischen Wiener Gotteshauses nach.

Die Ausstellungsflächen waren zuletzt wegen Renovierungsarbeiten der Kirche für längere Zeit geschlossen und werden nun am Freitag mit einer neu konzipierten Dauerschau wiederbelebt.

Ausstellung in der Wiener Votivkirche

Entstanden ist die Ausstellung unter der Federführung des Instituts für Konservierung und Restaurierung der Universität für angewandte Kunst. Ihren Ausgangspunkt stellt das misslungene Attentat auf den junge Kaiser Franz Joseph I. am 18. Februar 1853 dar. Sein Bruder Max rief in der Folge zu Spenden auf, um eine Gedächtniskirche zu erbauen. So wurde die Votivkirche nach Plänen von Heinrich Ferstel zwischen 1856 und 1879 errichtet.