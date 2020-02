MINI MARKT #10 lädt wieder zum Shoppen rund um Baby, Kind und Co.

Wiens erstes und größtes Shop-up Event rund um das Thema Baby, Kind & Familie feiert ein rundes Jubiläum: Der Mini Markt findet bereits zum 10. Mal statt.

Am 27. und 28. März 2020 ist es wieder soweit: Der MINI MARKT öffnet seine Pforten in den wunderschönen Räumlichkeiten der Aula der Wissenschaften und das nun schon zum 10. Mal – wenn das kein Grund zum Feiern ist.

Let's Party! beim MINI MARKT #10

Über 60 AusstellerInnen präsentieren auch dieses Jahr wieder handverlesene Items nationaler und internationaler Must-Have-Labels. Die große Auswahl an Kindermode und Interior-Schätzen, pädagogisch wertvollen Spielsachen, sowie Beautyprodukten sorgt bei der ganzen Familie für Begeisterung. Auch Nachhaltigkeit spielt wieder eine große Rolle und so lässt es sich im willhaben „Vintage-Kinderzimmer“ hervorragend nach preloved Items stöbern. Das sympathische Team von „Dodo Coffee“ versorgt die Gäste mit Kaffeespezialitäten, Kimbo Dogs ist für das kulinarische Wohl zuständig und eine Still & Chill Lounge lädt zum Entspannen ein. Gut gefüllte dm Goodiebags für Groß und Klein runden das Programm ab. Let`s get the party started!