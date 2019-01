Mindestsicherung: Wien wehrt sich gegen Vorwürfe der Bundesregierung

Der Streit zwischen der Bundesregierung und der Stadt Wien rund um die Mindestsicherung geht weiter. Rot-Grün wehrt sich nun gegen die Vorwürfe.

Während Ende 2017 noch 131.415 Menschen Mindestsicherung in Wien bezogen, waren es Ende 2018 noch 130.746. Das bedeutet eine Senkung um 0,5 Prozent. Von den 130.746 Menschen, die Ende Dezember 2018 Mindestsicherung bezogen, sind 60.315 Österreicher, 40.432 Asylberechtigte, 6.367 subsidiäre Schutzberechtigte und 23.632 Menschen kommen aus der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum und aus Drittstaaten mit Daueraufenthaltsgenehmigung. Somit sind etwa 54 Prozent der Mindestsicherungsbezieher keine Staatsbürger, so der Vorwurf von Türkis-Blau.

Kurz sorgte für Aufregung bei den Wienern

Für Aufregung sorgte letzte Woche auch Bundeskanzler Kurz mit folgender Aussage. “Ich glaube nicht, dass es seine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen.” Doch auch Bildungs-Stadtrat Jürgen Czernohorsky von der SPÖ gab im September 2018 eine ähnliche Aussage von sich: Brennpunktschulen haben mehr Schüler, die die Sprache nicht ordentlich können und daheim keine Unterstützung bekommen, vielleicht sogar die Einzigen sind, die in der Früh aufstehen.