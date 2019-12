Minderjährige Räuberinnen stellten sich der Wiener Polizei

Zwei Mädchen wurden am Dienstag von Verwandten zur Wiener Polizei gebracht, weil sie im Verdacht stehen, einen 15-Jährigen überfallen und schwer verletzt zu haben. Die Mädchen waren teilgeständig.

Nachdem die Wiener Polizei am Dienstag Fotos von drei jugendlichen Räubern veröffentlicht hat, wurden diese nun ausgeforscht. Das Trio soll im Oktober zwei Jugendliche überfallen und einen 15-Jährigen dabei schwer verletzt haben. Verwandte brachten zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren nun zur Polizei. Die Einvernahme ihres Komplizen ist noch ausständig, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer.

Mädchen bei der Einvernahme teilgeständig

Auch er soll erst 13 Jahre und somit strafunmündig sein. Die beiden Mädchen waren in ihrer Einvernahme teilgeständig. Sie gaben zwar "einen Vorfall zu, stellten die Anwendung von Gewalt aber in Abrede", sagte Steirer.

Das Trio soll am 7. Oktober gegen Mittag in Wien-Liesing den Überfall begangen haben. Ein 15-Jähriger war mit einem ein Jahre jüngeren Freund in einem Bus unterwegs, als es dort zu einer Auseinandersetzung mit dem Trio kam. Alle fünf stiegen bei der Anton-Baumgartner-Straße aus, dort kam es zu Handgreiflichkeiten. Dabei schlug eine der Jugendlichen auf den 15-Jährigen ein, ihr Begleiter trat zu. Das andere Mädchen soll dem 15-Jährigen die Kopfhörer entrissen haben. Dem Burschen wurde ein Schneide- und ein Eckzahn abgebrochen sowie ein Backenzahn abgesplittert.