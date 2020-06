Millennium City: Wiener Polizei sucht mutmaßlichen Vergewaltiger

In einer öffentlichen WC-Anlage im Bereich der Millennium City am Wiener Handelskai soll es im Dezember 2019 zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Mittels Lichtbildern sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach einem Mann, dem ein schweres Sexualdelikt zur Last gelegt wird. Der Unbekannte wird verdächtigt, am 8. Dezember des Vorjahres kurz vor 5 Uhr Früh eine 42-jährige Frau "mit Gewalt zur Duldung einer geschlechtlichen Handlung genötigt zu haben", wie es in einer Aussendung der LPD Wien am Dienstag hieß.

Vergewaltigung nach Kennenlernen in Diskothek

Opfer und Täter hatten laut Aussagen einander zuvor in einer Diskothek im Bereich der Millennium City am Handelskai in Wien-Brigittenau kennengelernt, etwas später bedrängte sie der Mann erneut, außerhalb des Etablissements. Er trug sie in eine Herren-Toilette, wo es in Folge in einer WC-Kabine zu dem Übergriff kam. Als andere Personen die WC-Anlage betraten, ergriff der Mann die Flucht.