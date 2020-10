Milla meets Moses - Kritik und Trailer zum Film

In diesem Werk geht es nicht nur um das Größer- und um das Erwachsenwerden. Es geht auch um eine schlimme Krankheit: Krebs. Milla, die in diesem rund zweistündigen Film mal mit bunten Haaren, mal ohne, mal auch mit einer blonden Perücke zu sehen ist, hat nicht mehr lange zu leben. Die Begegnung aber mit einem nur unwesentlich älteren, jungen Mann ermöglicht es ihr, trotz Chemotherapie doch noch ein paar wirklich besondere Momente zu erleben.

In "Milla meets Moses", dem schon bei vielen Filmfestivals, so etwa auch 2019 in Venedig gelobten und teils auch ausgezeichneten Werk geht es nicht nur um das Größer- und um das Erwachsenwerden. Es ist nicht nur ein sogenannter Coming-of-Age-Film, es geht auch um eine schlimme Krankheit: Krebs. Ab Freitag ist der australische Streifen auch in den heimischen Kinos zu sehen.