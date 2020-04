Miliz-Soldaten beginnen im Mai ihren Corona-Einsatz

Wegen der Corona-Pandemie wurde erstmals in der Geschichte Österreichs die Miliz mobilgemacht. Am Montag startet der Einsatz für rund 2.300 Männer und Frauen.

Am Montag startet Corona-Einsatz der Miliz

Grundsätzlich werden die Milizsoldaten dort einrücken, wo der Milizverband beheimatet ist. Die 13 Jägerkompanien, die einberufen wurden, sind auf das ganze Bundesgebiet verteilt. Im Burgenland sind sie in Güssing stationiert, in Wien in der Maria-Theresien-Kaserne, in Niederösterreich in Amstetten, Mautern und Mistelbach, in Oberösterreich in Hörsching, in der Steiermark in St. Michael und in Straß bei Graz, in Tirol in der Lizum, in Kärnten in Spittal an der Drau, in Salzburg in Wals-Siezenheim und in Vorarlberg in Bludesch.