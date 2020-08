Mildere Verläufe bei Corona-Erkrankten in NÖ geortet

Derzeit werden in Niederösterreichs Landeskliniken nur acht Prozent der an Corona-Erkrankten versorgt. Zu Spitzenzeiten waren es 20 Prozent.

In Niederösterreich sind zuletzt mildere Verläufe bei Covid-19-Erkrankten geortet worden. "Zur Spitzenzeit im Mai mussten 20 Prozent der Infizierten in einem Landesklinikum versorgt werden - derzeit sind es acht Prozent", teilte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung mit.