Michael Ludwig lädt beim Bürgermeister-Tag in der Brigittenau zum Gespräch

Michael Ludwig stellt sich heute den Fragen der Wiener Bevölkerung. Am Nachmittag können die Stadtbewohner in direkten Kontakt mit dem Wiener Bürgermeister treten und persönliche Anliegen besprechen.

Bürgermeister Michael Ludwig macht die Anliegen und Anregungen der Wiener zur Chefsache: Am Mittwoch, den 3. Oktober 2018, ist der Bürgermeister mit Experten aus der Wiener Stadtverwaltung zwischen 15.00 und 17.00 Uhr am Hannovermarkt in der Brigittenau.