Mia und der weiße Löwe: Trailer und Infos zum Film

Für Mia, Protagonistin dieses Familienfilms, stehen Veränderungen an: Mit ihrer Familie zieht die Zehnjährige von London ins ferne Südafrika. Ihr Heimweh währt lange, immer wieder muss sie an die in der Heimat zurück gelassenen Freunde denken. Eines Tages aber erblickt auf der Farm der Eltern ein weißes Löwenbaby das Licht der Welt.

Das besondere Tier weckt immer mehr Mias Interesse – schließlich entwickelt sich zwischen den beiden eine wunderbare Freundschaft. Charlie aber bleibt nicht immer so klein und süß; Mias Eltern sehen in dem ausgewachsenen Löwen gar eine potenzielle Gefahr.