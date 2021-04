Mi Vacuum Cleaner G10 im Test: Der Akku-Sauger von Xiaomi

Der Mi Vacuum Cleaner G10 aus dem Hause Xiaomi ist der neueste Akku-Staubsauger des Unternehmens. Wir haben ihn eine Woche lang auf Herz und Nieren geprüft. Hier lest ihr den Test und unsere Erfahrungen.

Akku und Saugleistung

Das Wichtigste zuerst: Wer sich überlegt einen Akkustaubsauger zu kaufen, muss sich klar sein, dass sich die Saugleistung nicht mit einem normalen Staubsauger vergleichen lässt. Da stellt der Mi Vacuum Cleaner G10 keine Ausnahme dar. Das Problem liegt in der Batterie: Im Öko-Modus, also der schonendsten Stufe, hält der Sauger sicher eine Stunde durch. Im "Power Modus", der sich in etwa mit der mittleren Stufe eines normalen Staubsaugers vergleichen lässt, geht ihm nach zehn Minuten schon fast die Puste aus.