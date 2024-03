Metsola vor EU-Wahl: "Es liegt in Ihren Händen"

"Sie wählen die Politikerinnen und Politiker, die unser Leben mehr oder weniger gestalten", hat EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola vor der EU-Wahl erklärt. "Es liegt in Ihren Händen."

Roberta Metsola hat am Mittwoch anlässlich ihres Wien-Besuches für die Teilnahme an der EU-Wahl Anfang Juni geworben. "Es geht um viel", sagte auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz und rief dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Thematisch habe für ihn derzeit der Kampf gegen "illegale Migration" und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europa Priorität, so Nehammer.