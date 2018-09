MeToo: Entlassener Professor kehrt an Wiener Staatsoper zurück

Im April wurde ein Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) nach einem Missbrauchsvorwurf entlassen. Ab 17. September wird er seine Tätigkeit an der Wiener Staatsoper wieder aufnehmen.

Der Musiker war im Frühjahr infolge der Entscheidung der Universität an der Staatsoper und bei den Philharmonikern im Einvernehmen vom Dienst freigestellt worden. In einem Statement hieß es, dass die Wiener Staatsoper und die Wiener Philharmoniker umgehend die Faktenlage geprüft haben. Es wurden Dutzende Gespräche in unterschiedlichen Konstellationen geführt. Bei den Gesprächen mit den Musikern beider Institutionen wurden unter anderem rechtliche und psychologische Beratung hinzugezogen.