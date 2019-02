Metallwand fiel auf Arbeiter: Tödlicher Unfall in Wien-Leopoldstadt

Zwei Arbeiter wurden am Mittwoch auf einer Baustelle in Wien-Leopoldstadt von einer umstürzenden Schalungswand getroffen. Ein 28-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Bei dem Unfall in der Taborstraße Mittwochfrüh erlitt ein 28-jähriger Bauarbeiter multiple Verletzungen und wurde nach der Versorgung per Notarzthubschrauber in ein Spital gebracht, wo er jedoch verstarb. Der zweite Patient (51) erlitt schwere Kopfverletzungen und Prellungen, er wurde nach der Stabilisierung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.