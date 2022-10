Metaller-KV: Montag bringt zweite Runde - Betriebsversammlungen drohen

Der Montag hat die Fortsetzung der Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) 2023 in der Metalltechnischen Industrie im Gepäck. Im Falle keiner Einigung wollen die Arbeitnehmer Betriebsversammlungen abhalten.

Am Montag gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag 2023 in der Metalltechnischen Industrie (FMTI) weiter. Sollte es keine Einigung geben, dann wollen die Arbeitnehmervertreter Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie abhalten. Am Tisch liegt die Forderung nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, derzeit liegt der Mindestlohn bei 2.090 Euro brutto. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot gelegt.