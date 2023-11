Metaller-KV: Arbeitgeber werfen Gewerkschaft Streik für Besserverdiener vor

Die Arbeitgeber in der Metalltechnischen Industrie (FMTI) bezeichnen es als "grotesk", dass die Gewerkschaften streiken, um eine Erhöhung des Kollektivvertrags zu erreichen, obwohl bereits drei von vier Beschäftigten ein Lohnplus von 11,6 Prozent erhalten würden, wie es von der Industrie vorgeschlagen wurde.

Metaller-KV-Verhandlungen: Arbeitgeber setzen weiter auf Einmalzahlungen

Jedoch beinhalten diese Erhöhungen auch einmalige Zahlungen, welche von den Gewerkschaften abgelehnt werden, da sie in den kommenden Kollektivvertragsverhandlungen nicht relevant wären. Die genaue Anzahl der rund 135.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie, die in die niedrigsten Einkommensgruppen fallen, wollte FMTI-Obmann Christian Knill heute vor Journalisten nicht näher erläutern. Das Angebot der Arbeitgeber, das Letztangebot nochmals zu verbessern, steht weiterhin zur Diskussion, sofern es Änderungen im Rahmenrecht gibt, wie etwa eine Verringerung der Überstundenzuschläge. Des Weiteren wird eine längere Berechnungsperiode als ein Jahr gewünscht, was in vielen anderen westeuropäischen Ländern durchaus üblich ist.