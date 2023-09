Metaller-KV: 11,6 Prozent seien "moderate" Forderung

IHS-Chef Holger Bonin und WIFO-Ökonom Benjamin Bittschi sehen in der Gewerkschaftsforderung nach 11,6 Prozent mehr Lohn für die Metalltechnischen Industrie eine moderate Vorgehensweise nach einem Reallohnverlust im Vorjahr.

"Die Forderung ist gemessen an dem, was wir erwartet haben, sehr niedrig", meinte Bonin in der "ZIB2". Grundsätzlich hätten Arbeitgeber wie Arbeitnehmer recht - der Industrie drohe eine Rezession, es müsse aber auch die Kaufkraft erhalten bleiben.

Metaller-KV: Forderung von 11,6 Prozent seien "moderate Vorgehensweise"

Abgeltung der Inflation in geforderten 11,6 Prozent

Bonin sieht in den geforderten 11,6 Prozent Brutto-Lohnanstieg die Abgeltung der Inflation plus der Produktivitätssteigerung gewährleistet. Dies entspreche der traditionelle angewendeten "Benya-Formel" für die Kollektivvertragsverhandlungen, in Zukunft wäre es aber sinnvoll, auch andere Kriterien anzuschauen. Zu der Gefahr einer Rezession in Österreich meinte Bonin, dass dieses Risiko "schon erheblich" sei.