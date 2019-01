Messerstiche auf schwangere Ex-Freundin in Wien-Mariahilf: Prozess startet am Dienstag

Im Juli 2017 soll ein 37-Jähriger seine schwangere Ex-Freundin vor ihrem Haus in Wien-Mariahilf 14 Messerstiche verpasst haben. Am Dienstag startet der Prozess wegen versuchten Mordes.

Neben versuchtem Mord ist auch das Vergehen des Schwangerschaftsabbruches angeklagt. Die Frau verlor bei der Attacke ihr Kind. Der 37-jährige gebürtige Mazedonier, verteidigt von Mirsad Musliu (Kanzlei Nikolaus Rast), ist laut Anklageschrift bereits in seiner Heimat wegen versuchter Vergewaltigung vor Gericht gestanden. In Österreich gab es zwei nicht einschlägige Vorstrafen. In den vergangenen Jahren pendelte er immer wieder zwischen Mazedonien und Österreich hin und her. 2011 heiratete er in Österreich, bereits im darauffolgenden Jahr wurde die Ehe nicht zuletzt wegen angeblicher Gewalttätigkeiten des fanatischen Muslim gegenüber seiner Frau und dem gemeinsamen Kind geschieden.