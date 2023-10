Messerstich in Oberkörper von Mann in Wien-Döbling

In Wien-Döbling ist es am Freitag zu einem Messerstich in den Oberkörper eines Mannes (25) gekommen.

Dieser nahm die schwere Verletzung aber zunächst offenbar gar nicht richtig wahr: Er verließ den Tatort in der Heiligenstädter Straße, ohne Hilfe zu rufen. Erst in seiner Wohnung in der Brigittenau verständigte der 25-Jährige die Rettung, hieß es am Samstag von der Polizei. Der mutmaßliche Messerstecher, ein 27-Jähriger, wurde später festgenommen.

27-Jähriger meldete sich bei Notruf

Der 27-Jährige hatte sich zuvor im Gegensatz zum Opfer beim Notruf gemeldet und angegeben, er habe jemanden mit einem Messer verletzt. Die Polizei forschte danach seinen Standort aus. Da meinte der Mann dann allerdings, er habe das alles nicht ernst gemeint, es sei alles gut, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Im Besitz des 27-Jährigen fand sich jedenfalls eine geringe Menge Suchtgift.

Als dann aber der Einsatz wegen des Verletzten in Wien-Brigittenau anlief, stellte sich bald heraus, dass es sich um dieselbe Tat handelte. Der Verdächtige dürfte mit dem 25-Jährigen gestritten und ihn während eines Gerangels in den Oberkörper gestochen haben. "Da auch ein Zeuge des Vorfalls ermittelt werden konnte, wurde der 27-Jährige vorläufig festgenommen", so der Sprecher. An seiner Kleidung wurden Spuren sichergestellt. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, fand sich unter einem abgestellten Pkw. "Nähere Hintergründe zu dem Vorfall sind Gegenstand von Ermittlungen", hieß es am Samstag.

Wiener Berufsrettung versorgte Opfer

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Dann wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.