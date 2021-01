Messerstecherei in Wien-Wieden

Samstagmorgen ist es in einer Wohnung in Wien-Wieden zu einer Messerstecherei gekommen, in der drei Männer die vorangegangene Nacht durchgezecht haben dürften. Es dürfte aufgrund der Alkoholisierung zu einem Streit zwischen einem 26-Jährigen und einem 22-Jährigen gekommen sein, woraufhin der Ältere dem Jüngeren Schnittverletzungen zugefügt haben soll.

Der dritte Anwesende verständigte die Polizei, worauf der Verdächtige das Messer aus dem Fenster warf, das später auf einem Vordach sichergestellt werden konnte. Der 22-Jährige erlitt oberflächliche Verletzungen, der 26-Jährige wurde dessen ungeachtet festgenommen.

LPD Wien