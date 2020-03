Messerstecherei am Wiener Westbahnhof

Am Sonntagabend kam es am Wiener Westbahnhof zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beide erlitten durch ein Messer verursachte Schnittverletzungen. Außerdem wurde einem der Beteiligten die Umhängetasche gestohlen.

Gegen 18.40 Uhr kam es am Wiener Westbahnhof zu dem Streit. Laut Augenzeugen verletzte dabei ein 37-jähriger Rumäne einen 26-jährigen Slowaken mit Messerstichen am Arm. Als die Polizei eintraf, wies allerdings auch der Beschuldigte Schnittverletzungen auf. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wäre es möglich, dass sich der rumänische Staatsbürger seine Schnittverletzungen selbst zugefügt hatte. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige wurde anschließend wegen schwerer Körperverletzung festgenommen, allerdings konnte er wegen der erheblichen Alkoholisierung nicht einvernommen werden. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist daher noch unklar.