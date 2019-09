Messerstecher aus Wiener Neustadt soll Asylstatus aberkannt werden

Nach einer Messerattacke in Wiener Neustadt wurde gegen den Verdächtigen ein Aberkennungsverfahren des Asylstatus eingeleitet.

Gegen einen 21-jährigen, der am Sonntag einen 38 Jahre alten Mann vor einem Lokal in Wiener Neustadt durch einen Stich in den Hals verletzt haben soll, ist laut Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) ein Aberkennungsverfahren des Asylstatus eingeleitet worden. Der Mann aus Syrien "hat jegliches Bleiberecht verwirkt".