Messerattacke nach "Scheidungsverhandlung" in Wien: Prozess um versuchten Mord

Am Dienstag muss sich ein 35-jähriger Mann wegen versuchten Mordes am neuen Freund seiner Ex-Frau am Wiener Landesgericht verantworten.

Er soll laut Anklage in Tötungsabsicht am 20. August 2018 vor einem Lokal in Meidling auf den 24 Jahre alten Nebenbuhler eingestochen haben, nachdem im Gasthaus ein sogenanntes Roma-Gericht – sämtliche Beteiligte gehören der Volksgruppe der Roma an – getagt hatte.