Messerattacke nach Beziehungsstreit in Tulln: Motiv weiter unklar

Nach dem Beziehungsstreit, der am Montag früh in Tulln zu einer schweren Tat führte, ist das Motiv des 28-Jährigen, der auf seine Freundin einstach, weiter unklar.

Nach einem Streit mit einer schwerverletzten 25-Jährigen am Montag in Tulln war das Motiv des Verdächtigen weiter unklar. Der 28-Jährige, der ebenfalls Blessuren davontrug, konnte bisher nicht einvernommen werden, sagte Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch. Das Opfer bestätigte bei der Befragung am Dienstagabend seine zuvor gegenüber Polizisten getätigten Angaben.