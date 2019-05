Messerattacke in Wien-Landstraße: Täter auf der Flucht

In der Nähe der Wiener U-Bahnstation Rochusgasse kam es Montagmittag zu einer Massenschlägerei. Dabei verletzte ein Täter einen 22-Jährigen mit einem Messer. Der Täter ist auf der Flucht.

Aus noch nicht genau geklärter Ursache kam es am Montag kurz nach Mittag zwischen mehreren Personen in der Sechskrügelgasse in Wien-Landstraße zu einem Streit gekommen. Ein noch unbekannter Täter verletzte dabei einen 22-Jährigen mit einem Kopfstoß und mit einem Messer. Das Opfer erlitt eine Schnittverletzung am Arm und musste ins Spital gebracht werden. Der Täter ergriff vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht.