Messerattacke in Wien-Hernals: Pole niedergestochen

Am späten Freitagabend fanden Passanten einen verletzten Polen in der Blumengasse in Wien-Hernals. Wie sich später herausstellte, wurde er wohl von einem Landsmann niedergestochen.

Offenbar aus Eifersucht sind sich am Freitagabend zwei Polen in Wien-Hernals in die Haare geraten. Der 32-Jährige soll seinem Kontrahenten in den Bauch gestochen haben, will sich aber nur gegen einen Angriff des 25-Jährigen gewehrt haben, so die Polizei am Samstag.

Stichwunden in Bauch und Ellenbogen

Passanten hatten den Schwerverletzten um 22.20 Uhr in der Blumengasse gefunden. Der Mann wies Stichwunden in Bauch und Ellenbogen auf und musste operiert werden. An Ort und Stelle forschten die Beamten den Tatverdächtigen in einer Wohnung auf und stellten die Tatwaffe sicher. Die Einvernahme der Beteiligten steht noch aus, nach den bisherigen Informationen soll das Motiv Eifersucht gewesen sein.