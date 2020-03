Der 43-Jährige wurde in Wien-Donaustadt von Beamten der WEGA festgenommen.

Messerattacke in Wien-Donaustadt: Festnahme durch WEGA-Beamte

Am Freitagnachmittag eskalierte ein Streit in einer Wohnung in der Donaustadtstraße. Ein 43-Jähriger versuchte seinen Kontrahenten mit einem Messer zu verletzten und wurde anschließen von Beamten der WEGA festgenommen.

In einer Wohnung in Wien-Donaustadt eskalierte ein Streit. Ein 43-jähriger attackierte einen 37-jährigen Kontrahenten und versuchte mit einem Messer mermals auf das Opfer einzustechen. Ein Zeuge schritt ein und konnte den 43-Jährigen von weiteren Attacken abhalten.

Das Opfer erstattete in weiterer Folge in einer Polizeiinspektion Anzeige. Beamte der WEGA nahmen den Tatverdächtigen in der Wohnung fest.