Messerattacke in Wien-Donaustadt: Angreifer flüchtete

In Wien-Donaustadt wurde am Dienstag ein 42-jähriger von einem 39-Jährigen mit einem Messer verletzt. Nach der Attacke flüchtete der Tatverdächtige, konnte im Zuge einer Sofortfahndung jedoch angehalten und festgenommen werden.

Zu dem Vorfall kam es gegen 14.20 Uhr in einem Park in Kaisermühlen, in der Schüttausstraße. Die Polizei schritt ein, als es zu der Tat kam. Zuvor gab es einen Streit, dessen Ursache unbekannt ist. Der Angreifer flüchtete vom Tatort, konnte im Zuge einer Sofortfahndung jedoch angehalten und festgenommen werden. Der verletzte 39-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.