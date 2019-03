Messerattacke in Wien-Brigittenau: Frau erlitt zahlreiche Verletzungen

In Wien-Brigittenau kam es am Dienstag zu einem Streit zwischen einer 36-jährigen Frau und einem 41-jährigen Mann. Der Tatverdächtige dürfte die Frau bedroht, geschlagen und mit einem Messer attackiert haben. Sie erlitt zahlreiche Verletzungen.

In einer Wohnung am Wiener Handelskai kam es gegen 23.45 Uhr zu dem eskalierenden Streit zwischen der 36-jährigen Frau und einem 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die 36-Jährige erlitt diverse Prellungen sowie Schnitt- und Schürfwunden am Arm. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der 41-Jährige wurde festgenommen. “Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen”, so Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Ursache des Streits war am Mittwoch noch unklar, die Einvernahme des Ehepaares ausständig.