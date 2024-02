Messerattacke in St. Pölten: Verdächtige und Opfer waren alkoholisiert

Nach der Messerattacke vom Sonntag in St. Pölten steht fest, dass sowohl die 35-jährige Verdächtige als auch der 42-jährige Angegriffene zum Tatzeitpunkt alkoholisiert waren.

Die Frau wurde mittlerweile in die Justizanstalt Krems eingeliefert, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage mit. Der 42-Jährige war indes weiterhin im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr.