35-Jährige verpasste Freund auf offener Straße Bauchstich

In St. Pölten kam es am Sonntag auf offener Straße zu einer Messerattacke.

Eine 35-Jährige soll am Sonntagabend in St. Pölten mit einem Messer auf einen 42 Jahre alten Mann eingestochen haben. Das Opfer erlitt Verletzungen im Bauchbereich und wurde in einem Krankenhaus operiert.