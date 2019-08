Messerattacke in Krems: Tatverdächtige wird einvernommen

Am Dienstag soll eine 41-Jährige ihren Ehemann mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben. Die Frau wurde vorläufig festgenommen.

Nach der Messerattacke in Krems, bei der ein 54-Jähriger am Dienstag durch zwei Stiche in die Brust schwer verletzt wurde, ist die beschuldigte Ehefrau (41) am Mittwoch befragt worden. Die Einvernahme dauerte Polizeiangaben zufolge am Nachmittag an. Die Frau hatte zur Tatzeit am Vortag 1,9 Promille. Das Opfer werde intensivmedizinisch behandelt, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding mit.