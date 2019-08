Krems: Frau soll Ehemann mit Messer verletzt haben

Am Dienstagnachmittag wurde ein 54-Jähriger in Krems schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seine Ehefrau soll ihn unter Alkoholeinfluss mit einem Küchenmesser verletzt haben.

Ein 54-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Streit in einer Wohnung in Krems schwer verletzt worden. Der Mann erlitt zwei Messerstiche in die Brust und wurde in das Universitätsklinikum Krems gebracht, teilte die Polizei mit. Unter Tatverdacht stehe die Ehefrau, sie wurde vorläufig festgenommen, wurde ein "Kurier"-Bericht bestätigt. Ein Alkotest bei der 41-Jährigen ergab 1,9 Promille.