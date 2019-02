Messerattacke bei Streit um Cannabis in Wien-Brigittenau

Am Mittwoch verletzte ein 35-Jähriger einen 19-Jährigen im Zuge eines Streits um eine geringe Menge Cannabis mit einem Messer an der Hand.

Ein 19-Jähriger hatte am 13. Februar gegen 13.00 Uhr in der Dresdner Straße in Wien-Brigittenau ein Baggy Marihuana gekauft und fragte zwei andere Männer um Zigaretten, um sich – laut seinen Angaben – einen Joint drehen zu können. Ein 35-Jähriger kam dieser Aufforderung nach, bedrohte den 19-Jährigen danach jedoch mit einem Messer und forderte ihn auf, ihm den Joint und das restliche Cannabis zu übergeben.