Messerattacke auf schlafenden Obdachlosen auf der Mariahilfer Straße in Wien

In der Nacht auf Ostersonntag ist ein 49-jähriger obdachloser Mann in der Wiener Mariahilfer Straße mit Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden worden.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich stellte die Exekutive in der Nähe zwei Messer sicher, die als Tatwaffen in Frage kamen. Letztlich nahmen die Beamten einen 50-jährigen ebenfalls obdachlosen ungarischen Staatsbürger fest, der ebenso Verletzungen im Gesicht und Schnittwunden an den Händen hatte.