Messerattacke auf Mann in Wien-Favoriten: 52-Jährige festgenommen

Eine 52-jährige Frau wurde am Freitag in Wien-Favoriten festgenommen, nachdem sie einen Mann mit einem Messer attackiert hat. Beide Beteiligten waren stark betrunken und wurden leicht verletzt.

Aus derzeit ungeklärter Ursache ist es am 29. September in einer Wohnung in Wien-Favoriten gegen 17.30 Uhr zwischen einer 52-jährigen Frau und einem 50-jährigen Mann (beide Stbg.: Österreich) zu einem Streit gekommen. Dabei gingen die beiden Bekannten laut Polizei aufeinander los und verletzten sich gegenseitig.